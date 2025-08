Prefeito Eduardo Paes apresenta projeto do BRT Metropolitano no Rio de Janeiro

O prefeito Eduardo Paes anunciou o projeto do BRT Metropolitano, que visa integrar o transporte rodoviário entre a Baixada Fluminense e o Rio de Janeiro . O novo sistema incluirá um bilhete único metropolitano, o BUM, que promete tornar as viagens mais rápidas e econômicas.

As obras começam hoje e a previsão de inauguração é para o início do primeiro semestre de 2026. O terminal Magaridas será central para essa integração, permitindo que moradores das duas regiões utilizem o BRT com maior facilidade.

