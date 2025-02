Prefeitura do Rio anuncia medidas para enfrentar o calor

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou medidas para lidar com as altas temperaturas previstas para esta semana. As temperaturas podem ultrapassar os 40 ºC. No nível 4 de calor, o município se prepara para abrir 58 pontos de resfriamento e fazer ajustes no atendimento da rede municipal de saúde.

O prefeito Eduardo Paes destacou que, apesar do calor, os eventos na cidade, como os blocos de rua, não serão cancelados. A decisão caberá aos organizadores.