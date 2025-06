Prefeitura do Rio detalha como será operação exclusiva do cartão 'Jaé'

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou mudanças no uso do cartão RioCard com o sistema Jaé, em coletiva.

o Vice-Prefeito Eduardo Cavalieri e a Secretária de Transporte Maína Celidonio comunicaram que, a partir de 5 de julho, gratuidades como para universitários e maiores de 65 anos deverão utilizar o novo sistema.

A partir de 2 de agosto, a operação abrange o público geral.

Usuários devem baixar um aplicativo para solicitar gratuidades ou optar pelo cartão físico.

aqui!