Prefeitura do Rio divulga mais de 1.500 vagas de emprego

A SMTE (Secretaria Municipal de Trabalho e Renda) do Rio de Janeiro anunciou 1.525 vagas de emprego neste mês. A lista completa está disponível no site e na página do Instagram da pasta.

De acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o Rio foi a segunda capital com a maior criação de novos empregos no país. Atualmente, cerca de 125 mil pessoas estão cadastradas no banco de dados da prefeitura.