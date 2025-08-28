Logo R7.com
Prefeitura realiza demolição de centro comercial irregular com R$ 3 milhões em dívidas em Botafogo

A construção ocupava ilegalmente áreas de afastamento e recuo, vinha sendo notificada e multada há mais de 12 anos

RJ no Ar|Do R7

A Prefeitura realizou, nesta quinta-feira (28), a demolição de um imóvel comercial irregular na esquina das ruas Voluntários da Pátria e Real Grandeza, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. A construção ocupava ilegalmente áreas de afastamento e recuo, vinha sendo notificada e multada há mais de 12 anos e hoje acumula cerca de R$ 3 milhões em dívidas de IPTU. O espaço, de cerca de 400 metros quadrados, estava dividido em aproximadamente 40 pequenos boxes e era explorado pelo dono do terreno irregularmente, sem alvará adequado para o tipo de operação.

