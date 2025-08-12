Presos acusados de matar gerente de supermercado em Queimados

Matheus de Lima Fontes, 26 anos, e Alessandro dos Reis Siqueira, 24 anos, foram presos acusados de matar Jonathan Gonçalves da Silva, gerente de um supermercado em Queimados. A prisão ocorreu após uma força-tarefa entre as polícias militar e civil. O crime aconteceu no Dia dos Pais durante uma emboscada. No dia anterior, os acusados tentaram agredir Jonathan, que conseguiu escapar.

As prisões foram efetuadas em uma área de domínio da milícia local.

