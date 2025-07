PRF prende ladrão e recupera carga roubada após troca de tiros na Serra das Araras (RJ)

Uma carga roubada foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na segunda-feira (7), após uma troca de tiros com os assaltantes. Um homem acabou preso depois de tentar se esconder no matagal. O caso aconteceu na rodovia Presidente Dutra (BR-116), na Serra das Araras, Rio de Janeiro .

Por volta das 8h30, policiais rodoviários federais da 7ª Delegacia (Resende) foram alertados sobre o roubo de uma carga de cigarros. Foi montado um bloqueio na rodovia, mas quando se depararam com o cerco os bandidos começaram a atirar contra os policiais, que revidaram.

Equipes da PRF, com a utilização do helicóptero, e apoio da Polícia Militar, iniciaram buscas na mata próxima à rodovia. Um dos fugitivos foi encontrado escondido dentro de um buraco no matagal. Os demais conseguiram escapar. Ninguém ficou ferido. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (94ª DP).

aqui!