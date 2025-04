PRF prende motorista que transportava 200 quilos de maconha em rodovia do Rio

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um motorista que transportava cerca de 200 quilos de maconha na rodovia Presidente Juscelino Kubitschek, na altura de Três Rios.

Durante uma abordagem, os agentes encontraram a droga em caixas de papelão no veículo. O suspeito confessou que pegou o carregamento no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro , com destino a Belo Horizonte.

O homem está preso e a droga foi apreendida pela PRF.

