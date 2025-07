Principal suspeito de matar catador em lixão de Magé é ex-policial militar e segue foragido

O corpo do catador Rafael Silva Souza, de 25 anos, foi encontrado embaixo de uma ponte, na serra que liga Piabetá a Petrópolis, no Rio de Janeiro . A polícia investiga a morte como resultado da recusa do homem em pagar uma taxa cobrada por um vigia.

Marco Antônio de França, ex-policial militar, com histórico de homicídios e expulso da corporação, é o principal suspeito e está foragido, mesmo usando uma tornozeleira eletrônica. Testemunhas sugerem que pelo menos quatro pessoas possam ter participado do crime. A investigação continua, procurando esclarecer possíveis cúmplices e a motivação da cobrança ilegal no lixão de Bungaba.

aqui!