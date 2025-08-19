Produtor do rapper Oruam preso por violência doméstica no Rio agrediu esposa várias vezes

O produtor musical Leandro de Sousa Almeida da Silva Filho foi preso em flagrante na Baixada Fluminense após denúncias de violência doméstica. A vítima relatou ter sido agredida e ameaçada durante uma crise de ciúmes. Ele é acusado de esganá-la e empurrá-la escada abaixo. A polícia constatou lesões visíveis ao atendê-la na delegacia. Segundo a polícia, Leandro não acreditava que a esposa teria coragem de denunciá-lo, reagindo com surpresa à prisão. O produtor responderá pelos crimes sob a lei Maria da Penha e não poderá pagar fiança devido a mudanças nas penas para 2024.



