Produtor do rapper Oruam preso por violência doméstica no Rio agrediu esposa várias vezes
Leandro de Sousa Almeida da Silva Filho, conhecido como Leandrinho, foi detido ao ser acusado de esganar companheira e empurrá-la escada abaixo
O produtor musical Leandro de Sousa Almeida da Silva Filho foi preso em flagrante na Baixada Fluminense após denúncias de violência doméstica. A vítima relatou ter sido agredida e ameaçada durante uma crise de ciúmes. Ele é acusado de esganá-la e empurrá-la escada abaixo. A polícia constatou lesões visíveis ao atendê-la na delegacia. Segundo a polícia, Leandro não acreditava que a esposa teria coragem de denunciá-lo, reagindo com surpresa à prisão. O produtor responderá pelos crimes sob a lei Maria da Penha e não poderá pagar fiança devido a mudanças nas penas para 2024.
