Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
RJ no Ar

Produtora morre após ser baleada na porta de casa em Sulacap; vítima era ameaçada por agiota

A Polícia prendeu o principal suspeito, que confessou ter feito ameaças por causa de uma dívida de R$ 3 mil, mas negou o crime

RJ no Ar|Do R7

A produtora cultural Bianca Santos Vilaça Caetano foi baleada ao menos 15 vezes em frente à sua casa em Sulacap no dia 20 de agosto. O ataque ocorreu quando ela saía para entrar no carro da família. O crime foi registrado por câmeras de segurança. Bianca foi levada ao Hospital Albert Schweitzer em estado gravíssimo e não resistiu. A Polícia Civil identificou o principal suspeito como Diogo da Silva Marques, conhecido como Diogo Marley, que confessou ter feito ameaças contra ela devido a uma dívida de R$ 3.000. Ele foi preso, mas nega envolvimento no homicídio.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Bahia (Estado)
  • Homicídio
  • Polícia
  • Polícia Civil
  • Rio de Janeiro (Estado)
  • Santos (time)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.