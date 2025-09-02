Produtora morre após ser baleada na porta de casa em Sulacap; vítima era ameaçada por agiota
A Polícia prendeu o principal suspeito, que confessou ter feito ameaças por causa de uma dívida de R$ 3 mil, mas negou o crime
A produtora cultural Bianca Santos Vilaça Caetano foi baleada ao menos 15 vezes em frente à sua casa em Sulacap no dia 20 de agosto. O ataque ocorreu quando ela saía para entrar no carro da família. O crime foi registrado por câmeras de segurança. Bianca foi levada ao Hospital Albert Schweitzer em estado gravíssimo e não resistiu. A Polícia Civil identificou o principal suspeito como Diogo da Silva Marques, conhecido como Diogo Marley, que confessou ter feito ameaças contra ela devido a uma dívida de R$ 3.000. Ele foi preso, mas nega envolvimento no homicídio.
