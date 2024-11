Projeto da FJUni e HELP FJU ajuda estudantes a aliviar tensão antes do Enem no Rio

Uma iniciativa dos projetos da FJUni e Help FJU, da Igreja Universal do Reino de Deus, ofereceu ajuda aos estudantes, para aliviar a tensão antes do primeiro dia de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), em vários pontos do Rio de Janeiro . Mais de quatro milhões de candidatos estão inscritos para a prova este ano. Estudantes disseram que a prova pode ser um divisor de águas e contaram como o apoio psicológico ajuda muito nessa fase.