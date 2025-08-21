Logo R7.com
Quadrilha de ladrões de farmácia é presa na zona norte do Rio

Criminosas postavam vídeos nas redes sociais anunciando os locais dos próximos roubos e exaltando os crimes

RJ no Ar|Do R7

A Polícia Militar prendeu uma quadrilha envolvida em assaltos a farmácias na zona norte do Rio de Janeiro. Os criminosos postavam vídeos nas redes sociais anunciando os locais dos próximos roubos e exaltando os crimes. A investigação mostrou que, após os assaltos, as mercadorias eram consumidas em uma lanchonete. Na ação na Vila Valqueire, seis indivíduos foram identificados: quatro mulheres e dois comparsas.

