Quase dois mil casais trocam alianças em templos do Rio de Janeiro

Quase dois mil casais trocaram alianças em vários templos da Igreja Universal no Rio de Janeiro . A celebração dos casamentos acontece todos os anos em maio, alcançando a sua 15ª edição.

Os participantes compartilharam experiências emocionantes ao se unirem diante do altar, como o Sr. José Messias e a Dona Ana Maria, juntos há mais de 30 anos, e os jovens Kauan e Thamires, que renovaram seus votos.

O evento, que simboliza um compromisso sagrado, ocorre em contraste com o aumento dos divórcios no Brasil, conforme dados do IBGE.

aqui!