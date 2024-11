Quatro pessoas são presas durante pancadaria em clássico Flamengo e Fluminense, no Rio

Quatro pessoas foram presas em flagrante durante uma pancadaria durante o clássico Flamengo e Fluminense, no Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro . Torcedores se enfrentaram na frente de uma equipe da PM que estava baseada no local. Eles se provocavam a todo instante e, em determinado momento, socos, chutes e pisões começaram.

Imagens mostraram a confusão. Os policiais militares jogaram bombas de efeito moral para dispersar o bando. No asfalto, dois torcedores do Flamengo ficaram desmaiados após serem agredidos.

Uma réplica de pistola foi apreendida com os presos. O BEPE (Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios) e a PM precisaram usar balas de borracha para tentar controlar a multidão.