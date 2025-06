Quatro traficantes são mortos após confronto com Polícia Militar na zona norte do Rio

Quatro traficantes do Comando Vermelho morreram em um confronto na zona norte do Rio de Janeiro . As mortes ocorreram após a Polícia Militar interceptar o grupo na avenida Pastor Martin Luter King, com base em informações de inteligência. Cinco fuzis e uma pistola foram apreendidos.

O grupo estava na região para reforçar a facção em sua luta contra o Terceiro Comando Puro, que pretende criar um cinturão de comunidades sob seu controle. Além das mortes, um criminoso ficou ferido e foi preso. A Polícia Civil realizou perícia no local e investiga os ataques constantes na comunidade.

