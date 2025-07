Rapaz de 22 anos é baleado durante confronto entre facções em Cascadura

Na madrugada desta terça-feira, moradores do Morro do Fubá e Campinho vivenciaram confrontos entre facções rivais. Um rapaz de 22 anos foi atingido por uma bala perdida na avenida Dom Helder Câmara em Cascadura. Ele sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento médico imediato após ser socorrido por clientes e funcionários de uma lanchonete nas proximidades. O estado de saúde do rapaz é estável.

O clima na região permanece tenso devido à possibilidade de novos tiroteios.

