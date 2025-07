Rapper Oruam ataca equipe da Polícia Civil e impede apreensão de menor procurado por roubo no Rio

Equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes foram até a entrada da casa do rapper Oruam, de 23 anos, na zona oeste do Rio de Janeiro , durante a noite de segunda-feira (21). Os agentes estavam no local para cumprir um mandado de busca e apreensão de um menor infrator, de 17 anos, procurado por roubo.

"Menor Piu" é tido como o maior ladrão de veículos do estado e também é segurança do traficante "Doca", um dos principais líderes do Comando Vermelho e chefe do Complexo da Penha. O jovem foi colocado em um carro descaracterizado para ser levado pelos agentes.

Após serem revistados, Oruam e amigos que estavam na residência passaram a confrontar os policiais e jogaram várias pedras contra eles e o veículo. Um dos agentes ficou ferido e o carro ficou danificado após os ataques. O menor conseguiu abrir a porta do veículo e saiu correndo. Oruam fugiu e se escondeu no Complexo da Penha.

aqui!