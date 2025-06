Receita Federal apreende drogas e armas disfarçadas em encomendas postais no Rio

Durante uma operação no Centro de Distribuição dos Correios no Rio de Janeiro , a Receita Federal apreendeu 18 encomendas ilegais enviadas de um único remetente em Boituva, São Paulo.

Os pacotes continham drogas e armas, incluindo pistolas desviadas do Exército Argentino e metralhadoras norte-americanas, com destino a Eusébio, no Ceará. As drogas estavam disfarçadas em liquidificadores e embalagens de perfume.

A operação também identificou o envio ilegal de canetas emagrecedoras, que requerem prescrição médica e refrigeração. O valor total das apreensões é estimado em 85 mil reais.

