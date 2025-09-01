Recorde de público no Maracanã em jogo do Flamengo contra o Grêmio
Torcida do Mengão marca presença com quase 70 mil pessoas, mas partida termina empatada em 1 a 1
A torcida do Flamengo registrou o recorde de público do ano no Maracanã, com quase 70 mil pessoas, na partida contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo terminou empatado em 1 a 1. O Flamengo abriu o placar aos 8 minutos do segundo tempo com o gol de Arrascaeta após uma tabela com Pedro. O Grêmio igualou o marcador com Tiago Volpi aos 39 minutos, através de um pênalti cometido por Ayrton Lucas.
