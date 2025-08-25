Red Bull Bragantino vence Fluminense pelo Campeonato Brasileiro

O Fluminense perdeu sua invencibilidade de sete jogos no Campeonato Brasileiro ao perder para o Red Bull Bragantino, em São Paulo. O time paulista começou com dois gols em três minutos, marcados por John John e Eduardo Sasha. Hércules descontou para o Fluminense antes do intervalo. No segundo tempo, Laquintana fez mais um para o Bragantino e Luciano Acosta diminuiu para o Flu. Davi Gomes anotou o quarto gol do Red Bull. O resultado final foi 4 a 2.



