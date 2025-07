Ressaca causa prejuízos a comerciantes e surpreende moradores em Barra de Guaratiba

Equipes da Comlurb trabalham na limpeza do calçadão em Barra de Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro , após uma ressaca atingir a região. Maicon Henrique, morador local, registrou imagens de um ônibus quase sendo derrubado por uma onda. Ele compara a intensidade da ressaca à última que ocorreu entre 2015 e 2016. A força das águas surpreendeu pedestres e causou danos às estruturas de comerciantes, que perderam barracas e materiais deixados na areia. A Marinha alerta para a continuidade das ondas, chegando até 3 metros e meio de altura, até amanhã à noite.



