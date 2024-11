Rio: Comerciantes da praia desabafam sobre prejuízo após tumulto causado por torcedores do Peñarol

Os comerciantes da praia desabafaram sobre o prejuízo do tumulto causado por torcedores do Penãrol na última quarta-feira (23), na orla do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Um dos barraqueiros, Iran Pacheco, afirmou que calculou um prejuízo de pelo menos de R$ 15 a R$ 20 mil após a confusão.

Os torcedores do Peñarol usaram cadeiras e guarda-sóis alugados por barraqueiros como arma. Dos 40 conjuntos, restaram apenas cinco. Além do material que ficou totalmente destruído, os trabalhadores tiveram mercadorias saqueadas e foram ameaçados pelos vândalos.

Uma outra barraqueira, Lucimar da Silva, afirmou que os torcedores ainda os ameaçavam de morte e estavam com facões.

Deivis Clei de Jesus relatou os xingamentos racistas que a torcida fez a ele além de virar a sua barraquinha de milho.

Valdecir chegou a ser agredido e levado ao Hospital Lourenço Jorge, na mesma região. Ele era vendedor de mate e perdeu todo o material de trabalho.