Rio de Janeiro inaugura museu imersivo que revive a emoção dos Jogos Olímpicos de 2016

O Rio de Janeiro inaugurou o Rio Museu Olímpico, um espaço de quase 2 mil metros quadrados localizado no andar superior do velódromo no Parque Olímpico. O museu exibe mais de mil objetos relacionados aos Jogos Olímpicos de 2016, incluindo a tocha, uniformes e medalhas, permitindo que os visitantes revivam momentos icônicos por meio de experiências imersivas, como simulações de modalidades esportivas.

As visitas são gratuitas até setembro e limitadas a 120 pessoas por dia mediante agendamento pelo site oficial.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!