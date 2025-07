Rio de Janeiro realiza vacinação contra nova variante da Covid-19 para maiores de 60 anos

A partir deste mês, pessoas com mais de 60 anos podem receber a vacina contra a nova variante da COVID-19, chamada JN1. A distribuição ocorre em etapas: em maio foram vacinados os acima de 80 anos e em junho os acima de 70. As vacinas estão disponíveis nas 240 salas do município do Rio de Janeiro , incluindo o Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, e o Park Shopping Campo Grande. Idosos em instituições de longa permanência já foram vacinados. Além disso, a vacina contra a gripe também está acessível para qualquer pessoa acima dos seis meses.

