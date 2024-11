Rio de Janeiro retoma a rotina após receber reunião de líderes do G20

Após a reunião dos líderes do G20, a rotina começou a ser retomada no Rio de Janeiro . O Aterro do Flamengo foi interditado para circulação de viaturas. Grades foram instaladas ao longo da via. Agentes da Guarda Municipal realizaram revistas em cariocas e turistas por medida de segurança.

Durante o evento, o Aeroporto Santos Dumont teve voos paralisados e cinco estações de metrô permaneceram fechadas.