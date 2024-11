Rio: ônibus pega fogo na Linha Amarela, na altura de Pilares Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos com o incêndio no veículo. Ainda não há informações sobre o que teria causado as chamas no coletivo

