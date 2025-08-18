Rua da Carioca se torna polo cervejeiro no centro do Rio

A Rua da Carioca, localizada no centro do Rio de Janeiro , está sendo revitalizada para se tornar o maior polo cervejeiro da cidade. Atualmente, cinco cervejarias artesanais já estão em funcionamento na área, e outras quatro devem abrir nos próximos meses. Além das cervejarias, o local passará por melhorias urbanísticas para criar um ambiente mais acolhedor para pedestres, mantendo o tráfego de veículos.

A iniciativa faz parte de um esforço maior para revitalizar o centro do Rio de Janeiro, que está servindo de exemplo para outras cidades brasileiras.



