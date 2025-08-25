Sargento da Marinha baleada em tentativa de assalto no Rio recebe alta

Juliana da Silva Oliveira, sargento da Marinha de 37 anos, grávida, foi baleada durante uma tentativa de assalto em São João de Meriti ao retornar de um encontro familiar no Dia dos Pais. Ela estava acompanhada do marido e dava carona a um casal quando foi surpreendida por criminosos em uma moto. Durante o ataque, Juliana foi atingida por um tiro e, lamentavelmente, perdeu o bebê.

Após duas semanas em recuperação no Hospital Naval Marcílio Dias, ela recebeu alta médica no último fim de semana. As investigações sobre o caso continuam a cargo da 64ª DP.

