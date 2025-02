Sargento da PM é morto com tiro no pescoço em tentativa de assalto no Aterro do Flamengo

Um sargento da Polícia Militar foi assassinado com um tiro no pescoço durante uma tentativa de assalto no Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio , neste domingo (27). Segundo relatos, Marcos Paulo Freire de Azevedo, de 38 anos, estava a caminho do trabalho quando teve o carro rendido por criminosos.

Policiais da DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) periciaram o veículo do agente. Ao todo, foram identificadas dez perfurações na lataria e nos vidros. Agora, os investigadores buscam imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os bandidos.