Secretário de Transportes do RJ, Washington Reis é exonerado

O secretário estadual de Transportes do Rio de Janeiro , Washington Reis, foi exonerado pelo governador em exercício, Rodrigo Bacellar, também presidente da Alerj. A decisão foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial do Governo do Estado. Washington Reis afirmou ter sido informado da exoneração pela imprensa e declarou que continuará trabalhando nas ruas como sempre fez.

aqui!