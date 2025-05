Segurança é reforçada em vias próximas à Maré; corpo de chefe do tráfico morto será cremado

As vias expressas que ficam próximas ao Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, tiveram a segurança reforçada nesta quarta-feira (12). Ontem, a linha Amarela foi fechada diversas vezes devido à operação policial para desarticular a facção TCP (Terceiro Comando Puro) na região.

A ação do Bope (Batalhão de Operações Especiais) terminou com a morte do chefe do tráfico Thiago da Silva Folly e de dois seguranças. O corpo de TH da Maré será cremado hoje.



