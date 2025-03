Sequestro de mãe e filha na zona oeste termina com prisão de criminosos

Dois homens invadiram uma casa em Campo Grande, na zona oeste do Rio , na quinta-feira (27). A dona do imóvel se trancou no quarto e chamou a polícia. Durante a fuga, Mateus Macedo de Souza, de 22 anos, sequestrou uma mulher grávida e sua filha pequena. Ele a obrigou a dirigir cerca de dois quilômetros até ser interceptado pela polícia, que fazia patrulhamento e desconfiou do veículo. Houve a captura sem troca de tiros.

Mateus não tinha antecedentes criminais. O comparsa, Lucas Moura, de 19 anos, foi preso em um terreno baldio. Lucas tinha quatro passagens pela polícia. O caso foi registrado na delegacia local após depoimentos das vítimas.

