Show de Paulo Ricardo e festival de arte e cultura do IFRJ marcam final de semana no Rio

O cantor Paulo Ricardo realiza nesta sexta-feira (8) o show da turnê "Paulo Ricardo XL", no Via Park Shopping, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro . A apresentação começa às 21h30 e os ingressos estão disponíveis a partir de 60 reais. O Palácio Gustavo Capanema, no Centro, recebe, até sábado (9), o primeiro Festival de Arte e Cultura do Instituto Federal do Rio de Janeiro com mais de 100 atividades gratuitas, incluindo shows, oficinas, exposições, feira criativa e exibição de documentário sobre a inauguração do edifício.



