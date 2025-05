Shows e eventos culturais no Rio de Janeiro neste fim de semana

Nesta sexta-feira (02) à noite, no espaço Hall, na avenida Ayrton Senna, 5.850, na zona oeste do Rio de Janeiro , os cantores Suell, Rodriguinho e Fabinho se apresentam em um show triplo do projeto Pagodinho, com ingressos a partir de 10 reais. A casa abre às 21h30.

No fim de semana, a feira O Fuxico ocorrerá na praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, zona sul do Rio, das 12h às 20h, celebrando o Dia das Mães.

Além disso, o evento Mães de Wakanda Social Summit, no Museu de Arte do Rio, na praça Mauá, oferecerá uma programação cultural e palestras sobre vivências de mães negras, das 10h às 18h, com entrada gratuita.

