Sobe para 21 o número de feridos em incêndio em fábrica de fantasias no Rio de Janeiro

Subiu para 21 o número de feridos em um incêndio de grandes proporções que atingiu um prédio onde funciona uma fábrica de fantasias e uniformes militares em Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h39 desta quarta-feira (12) para combater as chamas na Rua Roberto Silva e mobilizou 90 homens, além de um grupamento aéreo, para controlar o fogo e realizar os resgates.

Moradores foram os primeiros a ajudar quatro pessoas que ficaram presas no último andar do edifício, como conta uma vizinha ouvida pela reportagem da Record. Ela acordou com os gritos e jogou toalhas molhadas para as vítimas (veja vídeo).

A maioria dos feridos foi levada para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, mesma região. Pelo menos, nove deram entrada em estado grave após inalarem fumaça tóxica. Outras pessoas foram atendidas no Hospital Federal de Bonsucesso.