Sobrinho de PM aposentado morre após ser baleado em ataque de criminosos em frente a sua casa no Rio

Um atentado contra um policial militar aposentado ocorreu no Parque Fluminense, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro , durante a tarde da quinta-feira (31). O militar estava armado e reagiu, gerando um intenso confronto. Gael Sampaio, de 4 anos, sobrinho do policial, que estava dentro do carro com sua mãe, foi baleado e não resistiu.

A mãe de Gael, e irmã do policial, Priscila Gonçalves Sampaio, está em estado grave no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, após também ser atingida e passar por cirurgia. O ataque foi realizado por criminosos em um carro prata, em frente a casa da família do policial, que nada sofreu.

Um dos criminosos, Caíque de Assunção Barbosa dos Passos, foi baleado no peito e está hospitalizado com quadro estável. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense realizou perícia e investiga o caso. Durante a noite, a polícia realizou operações na região para tentar prender os responsáveis pelo ataque.

