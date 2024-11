Sócio de laboratório acusado de emitir laudos errados de HIV é preso no Rio

A polícia deflagrou, nesta segunda-feira (14), a primeira fase da operação "Verum", conduzida pela DECON (Delegacia do Consumidor), para identificar os responsáveis pela emissão de laudos falsos que resultaram no transplante de órgãos infectados com HIV . Walter Vieira, um dos sócios do laboratório PSC Saleme, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, já foi preso, acusado de ter emitido laudos errados dos testes de HIV.

Ao todo, os agentes cumprem 11 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão. Além disso, Ivanildo Fernandes, técnico do laboratório que trabalharia diretamente com os laudos, também foi detido. O filho de Walter, Mateus Vieira, foi conduzido a delegacia para ser ouvido.