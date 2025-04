Bombeiros retomam buscas por jovem desaparecido na praia do Arpoador

Bombeiros retomaram as buscas pelo jovem Gabriel Gomes, de 23 anos, que desapareceu no último domingo (13), na praia do Arpoador, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro . Ele entrou no mar para salvar três amigos que se afogavam, mas não conseguiu retornar.

As buscas começaram na segunda-feira e continuam com o uso de guardas-vidas, mergulhadores, embarcações com sonar, drones, motos aquáticas e aeronaves.

