Soldado do Exército e irmã são presos por vender munição a traficantes no Rio

Um soldado do exército, Josiel Luiz Batalha, foi preso por desviar munições para traficantes do Terceiro Comando no Rio de Janeiro . Ele admitiu o crime e pediu à irmã, Raquel Cristina Batalha, para esconder as munições.

A polícia encontrou mais de 100 unidades na casa dela. "Eu perguntei a ela porque não havia jogado fora, e ela falou que não teve tempo", relatou um policial sobre a intenção de Raquel de proteger o irmão. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e o responsável pelo pedido das munições.

aqui!