Suspeito de matar PM durante assalto é preso dentro de hospital no Rio

Um criminoso foi preso na última quinta-feira (10), no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro , suspeito da morte do policial militar Fábio Cordeiro, de 40 anos, em Anchieta.

Usando tornozeleira eletrônica e com 19 passagens pela polícia, Bruno Leonardo Guimarães foi ferido durante o crime, fugiu da UPA de Manguinhos e acabou detido após nova tentativa de atendimento hospitalar.

aqui!