Suspeito de matar policial civil é morto em operação em Angra

O inspetor da polícia civil, Hélder de Freitas Fares, foi assassinado em Angra dos Reis, enquanto saía da igreja com seu filho de 10 anos. Uma operação no bairro Banqueta, conduzida pelas polícias civil e militar, buscou identificar os responsáveis pelo crime.

Durante a ação, um membro da quadrilha, reconhecido como o autor dos disparos, resistiu à prisão e atirou contra os agentes, resultando em um confronto onde foi baleado e não sobreviveu.

Apesar de quatro homens terem sido presos e drogas apreendidas, o serviço de inteligência posteriormente confirmou que eles não tinham ligação com o homicídio.