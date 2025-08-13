Suspeitos de matar gerente de supermercado em Queimados seriam milicianos, segundo a polícia

Dois homens foram presos acusados de envolvimento na morte de um gerente de supermercado em Queimados. Matheus de Lima Fontes, 26 anos, e Alessandro dos Reis Siqueira, 24 anos, foram detidos com a arma do crime.

Tudo começou em um posto de conveniência, onde uma discussão entre milicianos levou Jonathan Gonçalves da Silva, de 31 anos, a intervir para defender um homem agredido. Mais tarde, Jonathan foi surpreendido por criminosos armados enquanto estava com o pai e o irmão, resultando em sua morte após ser atingido por disparos.