Temporal deixa motoristas ilhados e alaga casas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

Motoristas e pedestres ficaram ilhados após o temporal que atingiu Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , no fim da tarde desta quarta-feira (29). No centro, um carro chegou a ser arrastado pela força da enxurrada. Moradores também tiveram as casas alagadas.

Devido às fortes chuvas, a cidade entrou em alerta máximo. Também houve registros de alagamentos nos municípios de Belford Roxo e São João de Meriti, que ficam na região.