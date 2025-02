Tenente-coronel da PM é presa por agredir filhos no Rio

Uma tenente-coronel da reserva da Polícia Militar foi presa preventivamente no Rio de Janeiro por agredir os filhos. As crianças, de 6 e 3 anos, estão sob os cuidados do pai.

Em setembro de 2024, a menina foi internada no Hospital Naval Marcílio Dias com lesões na cabeça. Já o menino precisou de pontos no supercílio. A equipe médica denunciou o caso para o Conselho Tutelar.

De acordo com o pai, a mulher possui transtorno de bipolaridade e interrompeu o tratamento que estava fazendo em um hospital.

A Justiça expediu um mandado de prisão contra a tenente-coronel após o indiciamento dela. A mulher está proibida de se aproximar dos filhos e teve a autorização de posse de arma de fogo suspensa.

