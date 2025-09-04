TH Joias perde foro privilegiado e pode responder por corrupção e lavagem de dinheiro

Após a exoneração de Rafael Picciani do cargo na Secretaria de Esportes e Lazer do Estado do Rio de Janeiro , TH Joias, até então deputado estadual, perdeu o foro privilegiado e poderá responder por crimes de lavagem de dinheiro e corrupção na justiça comum. Investigações da Polícia Federal apontam para um possível vazamento da operação , complicando a situação do ex-parlamentar.

O Superintendente da Polícia Federal, Fábio Galvão, comentou sobre a reincidência de TH Joias em atividades criminosas, mencionando sua condenação prévia a 15 anos por tráfico e lavagem de dinheiro. O governador Claudio Castro também destacou a isenção e determinação das forças de segurança do estado no combate à corrupção e ao crime organizado.

