TH Joias usou dinheiro do tráfico para chá revelação, diz PF

A Polícia Federal investiga o ex-deputado TH Joias, suspeito de envolvimento com o Comando Vermelho, movimentando 13 milhões de reais do tráfico. Ele teria intermediado compras internacionais de drogas e armas. Pegou dinheiro com um traficante para trocar por dólares e não devolveu toda a quantia, usando parte para um chá revelação. T.H. recebia R$50 mil por transação.

A esposa dele também é investigada pelas movimentações financeiras. O caso gerou atrito com o Comando Vermelho.



