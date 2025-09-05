TH Joias usou dinheiro do tráfico para chá revelação, diz PF
Ex-deputado é investigado por não devolver quantia do Comando Vermelho; esposa também é citada
A Polícia Federal investiga o ex-deputado TH Joias, suspeito de envolvimento com o Comando Vermelho, movimentando 13 milhões de reais do tráfico. Ele teria intermediado compras internacionais de drogas e armas. Pegou dinheiro com um traficante para trocar por dólares e não devolveu toda a quantia, usando parte para um chá revelação. T.H. recebia R$50 mil por transação.
A esposa dele também é investigada pelas movimentações financeiras. O caso gerou atrito com o Comando Vermelho.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas