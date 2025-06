Tirolesa de 120 metros é atração no BioParque do Rio

O Bioparque do Rio , em São Cristóvão, na zona norte, abriga mais de 600 animais e oferece uma experiência emocionante em uma tirolesa de 120 metros. Nossa equipe encarou a tirolesa com Cauã, um jovem visitante que compartilhou a empolgação da descida radical. Ingressos estão disponíveis no site do bioparque, e uma promoção especial está vigente até o final do mês.

