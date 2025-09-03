Logo R7.com
Tiroteio em São Gonçalo deixa um morto e uma mulher ferida

José dos Santos Fernandes, 76 anos, morreu ao ser atingido por uma bala perdida dentro de um ônibus na BR-101

RJ no Ar|Do R7

Um homem de 76 anos, José dos Santos Fernandes, morreu ao ser atingido por uma bala perdida dentro de um ônibus na BR-101 em São Gonçalo. Ele estava a caminho de visitar a família quando o ônibus foi atingido durante uma operação policial no Jardim Catarina.


O motorista do ônibus tentou socorrê-lo, desviando para a UPA de Manilha, mas ele não resistiu aos ferimentos.


Além dele, Rosemary Carvalho Pinto, de 43 anos, foi ferida em um carro de aplicativo na mesma área e socorrida pela Polícia Rodoviária Federal.


Ela foi levada ao hospital em Caraí, onde recebeu atendimento e passa bem. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo investiga o caso.




