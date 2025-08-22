Tiroteio no Complexo da Mangueirinha durante operação da Polícia Civil restringe serviço dos trens

Um tiroteio ocorreu no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro , durante uma operação policial, na manhã desta sexta-feira (22). A Polícia Civil enviou reforços ao local, incluindo equipes especializadas. O tráfego ferroviário foi afetado, restringindo a circulação de trens entre Central do Brasil e Duque de Caxias e impactando a vida dos moradores. Devido à situação, muitas pessoas optaram por ônibus ou táxis para se deslocar. A movimentação na rodovia Washington Luiz apresentou lentidão como reflexo do ocorrido.

Policiais civis das novas delegacias especializadas da Baixada Fluminense realizam, nesta sexta-feira (22), a "Operação Tríade" contra o tráfico de drogas e homicídios e visando à recuperação de veículos e cargas roubados, na comunidade do Corte 8, em Duque de Caxias. Além do deslocamento aos alvos de mandado de prisão pendente, as equipes policiais puderam verificar pontos indicados para venda e armazenamento de entorpecentes e presença de traficantes armados.

